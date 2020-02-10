Іран запустив супутник, Франція стривожена щодо безпеки Європи

Франція 10 лютого засудила спробу Ірану розмістити супутник у космосі, закликаючи Тегеран дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо своєї суперечливої програми балістичних ракет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Voice of America.

"Франція засуджує цей запуск, який вимагає технологій, які використовуються для балістичних ракет, і, зокрема, міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Франції.

Напередодні Іран заявив, що "успішно" запустив супутник, але не зміг вивести його на орбіту.

Нагадуючи про зобов'язання Ірану відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2018 року, міністерство додає: "Іранська балістична програма шкодить регіональній стабільності та впливає на європейську безпеку. Франція закликає Іран повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у цьому питанні".

Вашингтон назвав запуск "провокацією" і порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2015 року, яка підтримала міжнародну угоду про обмеження ядерної програми Тегерану.

Іран наполягає, що його аерокосмічна діяльність проводиться в мирних цілях, і основною місією супутника буде збір зображень для вивчення землетрусів, запобігання стихійним лихам та розвитку сільськогосподарських ресурсів.

Рік тому Іран представив нову крилату ракету, яка має дальність польоту до 1350 кілометрів.