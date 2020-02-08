Катастрофа МАУ: канадські юристи вимагатимуть від Ірану $1,1 млрд компенсації - ЗМІ

Канадські юристи, які раніше успішно судилися з Іраном, домагаються статусу колективного позивача у справі жертв катастрофи українського літака під Гераном і хочуть отримати 1,1 мільярда доларів в якості компенсації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В якості відповідачів в позові, представленому канадськими юристами, названі Іран, його верховний лідер, елітна революційна гвардія та інші.

Іран визнав, що його ракети 8 січня помилково збили український авіалайнер, загинули всі 176 людей на борту, в тому числі 57 канадців.

Головний позивач у цій справі є анонімним, попередньо ідентифікованим як Джон Доу і описаним як близький родич однієї з жертв. Анонімність позивача обумовлена ризиками для його родини в Ірані.

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У позовній заяві стверджується, що збиття літака було "навмисним актом тероризму".

Джон Арнольд зі своїм батьком Марком Арнольдом є одним з провідних адвокатів, який представляв інтереси клієнтів у кількох позовах проти Ірану, включаючи апеляційне рішення 2017 року, яке призвело до арешту деяких іранських активів у Канаді.

Рішення 2017 року було винесено у справі, порушеній американськими жертвами вибухів, вбивств і викрадень, за які американські суди визнали відповідальним Іран.

Поки неясно, чи є в Ірану будь-які активи, що залишилися в Канаді. Арнольд сказав, що справа, швидше за все, буде розгортатися роками.

"Забезпечення права голосу для сімей та отримання компенсації для них у судах є основною метою", - сказав юрист.