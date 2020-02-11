Українець зник після сходження двох лавин в горах Грузії

У горах Грузії в районі міста Местія відучора шукають громадянина України, який зник після сходження двох лавин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству УНІАН розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, п’ятеро українців вчора каталася в горах на лижах в районі міста Местія. Один із них, Євген Щекотін, не повернувся до місця проживання, після чого почалися його пошуки.

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"У цьому районі 10 лютого зійшло дві лавини, і врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник", - розповів Погорельцев.

Пошуки ускладнені товщиною лавини, яка сягнула 4 метрів, та сильним морозом – близько мінус 20-30 градусів.

"З рештою членів групи наразі зв'язок встановити не має можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. Із власником помешкання, де вони оселилися, домовлено про зв'язок з ними після їхнього повернення", - додав Погорельцев.