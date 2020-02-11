Украинец исчез после схода двух лавин в горах Грузии

В горах Грузии в районе города Местия со вчерашнего дня ищут гражданина Украины, который исчез после схода двух лавин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству УНИАН рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, пятеро украинцев вчера каталась в горах на лыжах в районе города Местия. Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски.

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"В этом районе 10 февраля сошло две лавины, и спасенный в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник", - рассказал Погорельцев.

Поиски осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около 20-30 градусов Цельсия.

"С остальными членами группы пока связь установить нет возможности, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем помещения, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения", - добавил Погорельцев.