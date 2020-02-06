Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 41

Кількість загиблих в результаті сходу двох лавин на сході Туреччини досягла 41 особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

П'ятеро людей загинули, і двоє пропали безвісти в лавині, яка зійшла пізно у вівторок у східній провінції Ван, яка межує з Іраном.

Потім на місце, шосе поблизу оточеного горами Бахчесарая, надіслали близько 300 працівників екстрених служб.

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Близько полудня в середу велику рятувальну команду накрила друга лавина.

Окрім загиблих, десятки зазнали травмувань. 47 людей залишаються госпіталізованими 6 лютого. Шестеро перебувають в реанімації, але вони не в критичному стані, повідомило АР з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.