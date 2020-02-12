Молдова може заборонити ввезення м’яса птиці з України через пташиний грип

Молдова може заборонити ввезення м'яса птиці та яєць з України через ризик поширення пташиного грипу.

Відповідний документ підготовлений Міністерством сільського господарства, регіонального розвитку та охорони навколишнього середовища і має бути розглянутий урядом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Згідно з проєктом, до того моменту, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосить про ліквідацію пташиного грипу в Україні, в Молдові буде запроваджене ембарго на птахів, м’ясо птиці, яйця, корми з України.

Представники міністерства стверджують, що заборона на імпорт м'яса з України не вплине на його ціну на внутрішньому ринку Молдови. Обсяг, необхідний для споживання, буде забезпечений місцевими фермерами.

За даними відомства, для населення в 2,682 мільйона осіб потреба в споживанні становить 85 тисяч тонн. У 2019 році 70% необхідної кількості було надано місцевими фермерами.

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Минулого року із загальної кількості ввезеного м'яса (18407 тонн) понад 14 тисяч тонн було завезено з України. Представники відомства вважають, що у зв'язку з тим, що Євросоюз, Грузія і Білорусь заборонили ввезення м'яса птиці з України, Київ збільшив кількість цієї продукції, що експортується в Республіку Молдова.