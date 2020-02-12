Молдова может запретить ввоз мяса птицы из Украины из-за птичьего гриппа

Молдова может запретить ввоз мяса птицы и яиц из Украины из-за риска распространения птичьего гриппа.

Соответствующий документ подготовлен Министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды и должен быть рассмотрен правительством, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно проекту, до того момента, как Всемирная организация здравоохранения объявит о ликвидации птичьего гриппа в Украине, в Молдове будет введено эмбарго на птицу, мясо птицы, яйца, корма из Украины.

Представители министерства утверждают, что запрет на импорт мяса из Украины не повлияет на его цену на внутреннем рынке Молдовы. Объем, необходимый для потребления, обеспечат местные фермеры.

По данным ведомства, для населения в 2,682 миллиона человек потребность в потреблении составляет 85 тысяч тонн. В 2019 году 70% необходимого количества было предоставлено местными фермерами.

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В прошлом году из общего количества ввозимого мяса (18 407 тонн) более 14 тысяч тонн было завезено из Украины. Представители ведомства считают, что в связи с тем, что Евросоюз, Грузия и Беларусь запретили ввоз мяса птицы из Украины, Киев увеличил количество этой продукции, экспортируемой в Молдову.