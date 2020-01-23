Євросоюз призупинив імпорт м'яса птиці з України

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про призупинення ввезення з України до ЄС м’яса птиці, заявивши про недотримання Євросоюзом попередніх домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомство заявило у четвер, 23 січня, на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, про рішення Єврокомісія проінформувала у середу ввечері. ЄС тимчасово призупинив ввезення з України на свою територію м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

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Держпродпотребслужба пояснює, що це рішення, очевидно, пов’язане із загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області. У відомстві запевнили, що станом на 23 січня вся наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена і розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт.

"З метою встановлення джерела інфекції ведеться епізоотичне розслідування. За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи. Ситуація з грипом птиці перебуває під контролем Держпродспоживслужби", - заявили у відомстві.

Держпродпотребслужба стверджує, що Україна відповідно до міжнародних зобов’язань невідкладно повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці.

"Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", - сказано у повідомленні відомства.