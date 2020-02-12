Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона

У Молдові лідери п'яти партій готуються підписати домовленість про "ненапад" в ході президентських виборів, які пройдуть восени цього року, щоб об'єднати таким чином зусилля проти нинішнього президента Ігоря Додона, якщо він братиме участь у виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Джерела повідомили, що чорновий варіант документа вже готовий, і партії мають намір його обговорити.

"Пакт про ненапад" можуть підписати "Дія і солідарність" (PAS), "Платформа Гідність і правда" (DA), Партія національної єдності (PUN), Ліберально-демократична партія Молдови (ЛДПМ) і блок UNIREA.

Згідно з чорновим варіантом документа, лідери цих партій зобов'язуються утримуватися від критики і нападок на адресу один одного або представників цих партій. Це стосується закликів, заяв, фотографій, відео, думок, що містять образи і висловлювання, що зображають партії або їхніх членів в негативному світлі.

З іншого боку, документ дозволяє партіям під час кампанії просувати себе і своїх кандидатів. Також у документі сказано, що до угоди можуть приєднатися лідери інших проєвропейських і демократичних партій.

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