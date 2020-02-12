Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коаліція під проводом США заявляє, що дала відсіч обстрілу її військових у Сирії

Комісар ЄС поговорив із Зеленським про реформи і проблеми нацменшин

Уряд затвердив безвіз з Маршалловими островами

Єрмак продовжить вести переговори з РФ та в Нормандії, попри призначення головою ОПУ






Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона

Середа, 12 лютого 2020, 15:20

У Молдові лідери п'яти партій готуються підписати домовленість про "ненапад" в ході президентських виборів, які пройдуть восени цього року, щоб об'єднати таким чином зусилля проти нинішнього президента Ігоря Додона, якщо він братиме участь у виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Джерела повідомили, що чорновий варіант документа вже готовий, і партії мають намір його обговорити.

"Пакт про ненапад" можуть підписати "Дія і солідарність" (PAS), "Платформа Гідність і правда" (DA), Партія національної єдності (PUN), Ліберально-демократична партія Молдови (ЛДПМ) і блок UNIREA.

Читайте також
"Ідеологічна маніпуляція": Додона розкритикували у Румунії за заяви про "молдовську мову"

Згідно з чорновим варіантом документа, лідери цих партій зобов'язуються утримуватися від критики і нападок на адресу один одного або представників цих партій. Це стосується закликів, заяв, фотографій, відео, думок, що містять образи і висловлювання, що зображають партії або їхніх членів в негативному світлі.

З іншого боку, документ дозволяє партіям під час кампанії просувати себе і своїх кандидатів. Також у документі сказано, що до угоди можуть приєднатися лідери інших проєвропейських і демократичних партій.

Читайте також: "Федералізація у новій обгортці: чим небезпечна нова політика РФ щодо Молдови"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua