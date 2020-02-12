Выборы президента Молдовы: пять партий готовят пакт против Додона

В Молдове лидеры пяти партий готовятся подписать соглашение о "ненападении" в ходе президентских выборов, которые пройдут осенью этого года, чтобы объединить таким образом усилия против нынешнего президента Игоря Додона, если он будет участвовать в выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Источники сообщили, что черновой вариант документа уже готов, и партии намерены его обсудить.

"Пакт о ненападении" могут подписать "Действие и солидарность" (PAS), "Платформа Достоинство и правда" (DA), Партия национального единства (PUN), Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) и блок UNIREA.

Согласно черновому варианту документа, лидеры этих партий обязуются воздерживаться от критики и нападок в адрес друг друга или представителей этих партий. Это касается призывов, заявлений, фотографий, видео, мыслей, содержащих оскорбления и высказывания, представляющие партии или их членов в негативном свете.

С другой стороны, документ позволяет партиям во время кампании продвигать себя и своих кандидатов. Также в документе сказано, что к соглашению могут присоединиться лидеры других проевропейских и демократических партий.

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