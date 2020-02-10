Уряд Джонсона знизить поріг доходу для охочих переїхати до Британії мігрантів

Очікується, що британський уряд Бориса Джонсона погодиться знизити поріг доходу для мігрантів, які хочуть переїхати до Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Свобода пересування до Великої Британії та з неї завершиться наприкінці 2020 року, і нові британські правила імміграції також застосовуватимуться до громадян ЄС.

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Вони мають включати мінімальний дохід у розмірі 25 600 фунтів стерлінгів, що зменшиться з нинішнього мінімуму в 30 тис. фунтів стерлінгів.

Раніше керівники підприємств та профспілки державних служб скаржилися, що вони зіткнуться з дефіцитом робочої сили.

Нагадаємо, Британія також вирішила вчетверо збільшити квоту для сезонних працівників з-за меж ЄС