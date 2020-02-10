Уряд Джонсона знизить поріг доходу для охочих переїхати до Британії мігрантів
Понеділок, 10 лютого 2020, 15:42
Очікується, що британський уряд Бориса Джонсона погодиться знизити поріг доходу для мігрантів, які хочуть переїхати до Великої Британії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Свобода пересування до Великої Британії та з неї завершиться наприкінці 2020 року, і нові британські правила імміграції також застосовуватимуться до громадян ЄС.
Вони мають включати мінімальний дохід у розмірі 25 600 фунтів стерлінгів, що зменшиться з нинішнього мінімуму в 30 тис. фунтів стерлінгів.
Раніше керівники підприємств та профспілки державних служб скаржилися, що вони зіткнуться з дефіцитом робочої сили.
Нагадаємо, Британія також вирішила вчетверо збільшити квоту для сезонних працівників з-за меж ЄС
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