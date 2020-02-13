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Британцев предупредили о возможных проблемах с их паспортами в ЕС

Четверг, 13 февраля 2020, 11:06

Британские путешественники в Евросоюз в будущем могут столкнуться с проблемами во время поездок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

В течение переходного периода до конца этого года британские паспорта действительны для поездок в любую точку ЕС до истечения срока их действия.

Но жесткие новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, в связи с чем британских путешественников могут начать разворачивать в аэропортах, даже если до окончания срока действия их паспорта будет оставаться 15 месяцев.

Паспортное ведомство Великобритании выпустило предупреждение о необходимости иметь не менее шести месяцев до конца срока действия паспорта для поездок в любую страну ЕС.

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Однако для миллионов владельцев британских паспортов определение ЕС "осталось шесть месяцев" может сильно отличаться от даты в паспорте.

В Европейском Союзе действуют строгие правила, касающиеся срока действия паспорта для путешественников, прибывающих из-за пределов ЕС.

Паспорта, выданные странами, не являющимися членами ЕС, считаются просроченными, если они действительны в течение 10 лет.

В течение многих лет, вплоть до сентября 2018 года, Великобритания проводила щедрую политику предоставления кредита на "неизрасходованный" время при продлении паспорта, выдавая документы сроком действия до 10 лет и девяти месяцев.

Таким образом, паспорт, выданный 30 июня 2011 года, может иметь дату окончания срока действия 30 марта 2022 года. Это не было проблемой, пока Великобритания находилась в Европейском Союзе.

Однако в Европейском Союзе дата выдачи паспорта имеет решающее значение. Поэтому паспорта со сроком действия, действительным для Британии, могут считаться недействительными в ЕС.

Изменения и сложности будут неизбежными последствиями выхода Британии из Европейского Союза, но в сентябре 2018 года правительство, казалось, не знало об этой проблеме. Как только ее обнаружили, практика предоставления отсрочки завершения срока действия паспорта до девяти месяцев резко прекратилась.

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