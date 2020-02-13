Опозиція Молдови вимагає відставки глави МЗС за його слова про армію РФ

У Молдові опозиційні парламентські фракції партій "Платформа "Гідність і правда" і "Дія та солідарність" подали резолюцію про відставку глави МЗС Ауреліу Чокоя через його слова про роль армії РФ у Придністров'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Минулого тижня Чокой на пресконференції говорив про конфлікт 1992 року на Дністрі. "Його спровокували певні сепаратистські сили…І, якщо говорити фактами, армія Російської Федерації, розміщена тоді в придністровському регіоні, тоді втрутилася, щоб зупинити кровопролиття", - додав він.

Після цього лідер партії "Платформа "Гідність і правда" Андрій Нестасе зажадав відставки глави МЗС. Мовляв, він тяжко образив ветеранів війни на Дністрі і осквернив пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність і територіальну цілісність країни. Біля будівлі уряду пройшла акція протесту.

У середу 13 лютого депутати від опозиції подали у парламент резолюцію про відставку міністра.

"Ми вважаємо абсолютно необхідним вимагати відставки міністра закордонних справ Чокоя, оскільки Молдову на міжнародному рівні повинні представляти компетентні люди, які люблять країну і поважають її громадян", - пояснив опозиційний депутат Кирило Моцпан.

Президент Ігор Додон став на захист міністра, заявивши, що його неправильно зрозуміли. "Наскільки я зрозумів, він говорив про миротворчу місію. Можливо, його заяву неправильно інтерпретували ", - сказав Додон.

Сам Чокой заявив, що ЗМІ вирвали з контексту і спотворили його слова, щоб викликати скандал.