Оппозиция Молдовы требует отставки главы МИД за его слова об армии РФ

В Молдове оппозиционные парламентские фракции партий "Платформа "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность" подали резолюцию об отставке главы МИД Аурелиу Чокоя за его слова о роли армии РФ в Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

На прошлой неделе Чокой на пресс-конференции говорил о конфликте 1992 году на Днестре. "Его спровоцировали определенные сепаратистские силы... И, если говорить фактами, армия Российской Федерации, размещенная тогда в приднестровском регионе, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие", - добавил он.

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После этого лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе потребовал отставки главы МИД. Мол, он оскорбил ветеранов войны на Днестре и осквернил память тех, кто отдал жизнь, защищая независимость и территориальную целостность страны. У здания правительства прошла акция протеста.

В среду 13 февраля депутаты от оппозиции подали в парламент резолюцию об отставке министра.

"Мы считаем абсолютно необходимым требовать отставки министра иностранных дел Чокоя, поскольку Молдову на международном уровне должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан", - пояснил оппозиционный депутат Кирилл Моцпан.

Президент Игорь Додон встал на защиту министра, заявив, что его неправильно поняли. "Насколько я понял, он говорил о миротворческой миссии. Возможно, его заявление неправильно интерпретировали", - сказал Додон.

Сам Чокой заявил, что СМИ вырвали из контекста и исказили его слова, чтобы вызвать скандал.