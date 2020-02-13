Сенат зробив крок до обмеження можливості Трампа вести війну

Сенат США 11 лютого підтримав законопроєкт, що має на меті обмежити спроможність президента Дональда Трампа вести війну проти Ірану, що відкрило шлях до остаточного голосування, оскільки вісім республіканців приєдналися до демократів у підтримці резолюції про військову силу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Резолюція, схвалена голосуванням 51/45, вимагатиме від Трампа усунути американські війська, які ведуть бойові дії проти Ірану, якщо Конгрес не оголосить війну або не видасть спеціальний дозвіл на використання військової сили.

Тепер її винесуть на остаточне голосування, що очікується в середу або в четвер.

Опоненти-республіканці, зокрема Трамп, заявили, що цей крок надішле Тегерану неправильне "повідомлення".

"Для БЕЗПЕКИ нашої країни дуже важливо, щоб Сенат Сполучених Штатів не голосував за резолюцію. Ми дуже добре даємо раду з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість", - заявив Трамп у Twitter.

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Палата представників під керівництвом демократів минулого місяця ухвалила аналогічну резолюцію. Демократи та деякі республіканці сперечалися через те, що Трамп не повідомив їх повністю про свою стратегію Ірану.

У січні Трамп наказав завдати удару безпілотником, який убив іранського військового командувача Касема Сулеймані в аеропорту Багдада. Президент не попереджав Конгрес про своє рішення.

Побоювання, що країна перебуває на межі війни з Іраном, підсипало жару до постійних зусиль членів обох партій забрати у Білого дому повноваження з оголошення війни.

Конституція США надає Конгресу, а не президенту, право оголошувати війну.

Незважаючи на двопартійну підтримку, резолюція навряд чи отримає достатньо голосів членів партії Трампа, щоб подолати вето, якщо документ потрапить на його стіл.