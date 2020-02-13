Демонстрація підтримки: група американських сенаторів зустрінеться з Зеленським

Троє американських сенаторів, які представляють Республіканську і Демократичну партії, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, лише через тиждень після того, як Сенат виправдав президента Дональда Трампа за звинуваченням у зловживанні владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сенатори Кріс Мерфі (Демпартія), Джон Баррассо (Республіканська партія) і Рон Джонсон (Республіканська партія) зустрінуться із Зеленським у Києві.

"Відносини між США і Україною зараз так само важливі, як і завжди. Майбутнє України має значення для Сполучених Штатів, і ми повинні переконатися, що Україна знає, що ми розглядаємо їх як стратегічного союзника. Саме тому ми їдемо до Києва двопартійною делегацією", - йдеться в заяві сенаторів.

Цей крок, зазначає видання, демонструє спробу повернутися до нормального життя після того, як розслідування імпічменту перевернуло відносини США з ключовим союзником.

Джонсон і Мерфі разом їздили в Україну минулого року, щоб відвідати Зеленського, і, незважаючи на їхні різкі розбіжності з приводу імпічменту Трампа, були провідними прихильниками двопартійної позиції стосовно України.

Мерфі сказав, що сенатори можуть обговорити економічну підтримку України та допомогу в галузі безпеки.

"Один зі способів дати зрозуміти, що Україна не є політичним футболом - це візит двопартійної групи для висловлення підтримки", - сказав Мерфі.

Та все ж він сказав, що висловить Зеленському своє невдоволення діями адвоката Трампа Руді Джуліані, який продовжує свої спроби атакувати Байденів за їхню діяльність в Україні.