Одна з найближчих радниць Трампа під вибори повертається у Білий дім

Хоуп Хікс, колишня близька помічниця президента Дональда Трампа та директор з комунікацій, повернеться до Білого дому наступного місяця після дворічної перерви, щоб тісно співпрацювати з ключовими радниками.

Про це заявили чиновники адміністрації США в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

31-річна Хікс, яка раніше виконувала функції прессекретарки передвиборчої кампанії Трампа, тісно співпрацюватиме із зятем президента і радником Джаредом Кушнером, а також директором Білого дому Брайаном Джеком, повідомив чиновник Білого дому, не розкриваючи конкретних питань, на яких вона зосередиться.

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Вона повертається, коли Трамп посилює свою кампанію з переобрання на виборах в листопаді. Хікс була речницею кампанії Трампа в 2016 році і стала однією з перших, кого найняли для президентської гонки.

Хікс, одна з найдовіреніших помічниць Трампа, була наймолодшою в історії директоркою з питань комунікацій Білого дому до відставки у лютому 2018 року, коли її призначили керівницею комунікацій у Fox.

Хікс потрапила у скандал навколо колишнього радника Білого дому Роба Портера, іншого близького помічника Трампа, з яким Хікс зустрічалася. Вона намагалася захистити його, коли з’явилися звинувачення у вчиненні домашнього насильства стосовно двох його колишніх дружин. Портер був зрештою змушений піти у відставку.

У червні минулого року Хікс свідчила на слуханнях щодо доповіді колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, але відмовилася відповідати на запитання про її 14-місячний термін перебування в Білому домі.