Одна из ближайших советниц Трампа под выборы возвращается в Белый дом

Хоуп Хикс, бывшая близкая помощница президента Дональда Трампа и директор по коммуникациям, вернется в Белый дом в следующем месяце после двухлетнего перерыва, чтобы тесно сотрудничать с ключевыми советниками.

Об этом заявили чиновники администрации США в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

31-летняя Хикс, ранее выполнявшая функции пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа, будет тесно сотрудничать с зятем президента и советником Джаредом Кушнером, а также директором Белого дома Брайаном Джеком, сообщил чиновник Белого дома, не раскрывая конкретных вопросов, на которых она сосредоточится.

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Она возвращается, когда Трамп усиливает свою кампанию по переизбранию на выборах в ноябре. Хикс была спикером кампании Трампа в 2016 году и стала одной из первых, кого наняли для президентской гонки.

Хикс, одна из самых доверенных помощниц Трампа, была самым молодым в истории директором по коммуникациям Белого дома до отставки в феврале 2018 года, когда ее назначили руководительницей коммуникаций в Fox.

Хикс попала в скандал вокруг бывшего советника Белого дома Роба Портера, другого близкого помощника Трампа, с которым Хикс встречалась. Она пыталась защитить его, когда появились обвинения в совершении домашнего насилия в отношении двух его бывших жен. Портер был в конце концов вынужден уйти в отставку.

В июне прошлого года Хикс давала показания на слушаниях по докладу бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, но отказалась отвечать на вопрос о ее 14-месячном сроке пребывания в Белом доме.