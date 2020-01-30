США розширили санкції щодо Росії через Крим

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій у відповідь на триваючу російську агресію проти України та окупацію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Мінфіну США.

До санкційного списку додали вісім громадян та одну транспортну компанію - "Гранд Сервис Экспресс", що здійснює діяльність в Криму та керівника цієї компанії.

Повідомляється, що США запровадили санкції "у відповідь на тривалу агресію щодо України і спробу окупації Криму".

У санкційний список включили так званих тимчасового виконувача обов'язків "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, голову Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка, сенатора від Севастополя Катерину Алтабаєву. Також в списку голова севастопольського ЦВК Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова, секретарка комісії Катерина Пиркова, голова "Закзборів" Севастополя Володимир Немцев.

Проти всіх цих осіб напередодні запровадив обмежувальні заходи і Євросоюз.