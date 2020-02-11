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ЄС вирішив зняти санкції з Азарова і Ставицького – журналіст

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ЄС вирішив зняти санкції з Азарова і Ставицького – журналіст

Вівторок, 11 лютого 2020, 10:17

В ЄС прийняли рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це із власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Є домовленість про виключення колишнього прем'єр-міністра України Азарова і ексміністра енергетики Ставицького з санкційного списку ЄС. Олександр Янукович залишиться в списку протягом 6 місяців, 9 інших, в тому числі його батько, протягом 12 місяців" - написав він у Twitter.

За даними журналіста, підтвердження цього рішення очікується наступного тижня.

Санкції проти експрезидента Віктора Януковича та його оточення за незаконне присвоєння українських державних коштів ЄС запровадив у березні 2014 року.  З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

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Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенніокрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року, а отже найближчим часом ЄС ухвалить рішення про їх перегляд.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше  зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєваексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

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