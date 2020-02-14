Найбільший авіаперевізник Європи продовжив зупинку польотів до Китаю

Німецька авіакомпанія Lufthansa, найбільший авіаперевізник Європи, заявила у п'ятницю, що продовжить заборону на всі польоти до материкового Китаю через спалах нового коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SZ, про це авіаконцерн заявив у п’ятницю.

Lufthansa Group вирішила скасувати рейси Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines з та до Пекіна і Шанхая до кінця зимового розкладу 28 березня. Раніше ці рейси були скасовані тільки до 29 лютого.

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За іншими напрямками на материковій частині Китаю (Нанкін, Шеньяні та Ціндао) Lufthansa припинила польоти до кінця березня раніше.

Через млявий попит окремі рейси в Гонконг тепер будуть скасовані. Раніше на цьому напрямку курсували 19 щотижневих рейсів. SWISS використовуватимуть менші літаки на своїх рейсах до Гонконгу в березні.

За останніми даними, від китайського коронавірусу Covid-19 померло 1 383 особи. Водночас успішно завершили лікування 6886 людей.