Найбільший авіаперевізник Європи продовжив зупинку польотів до Китаю
Німецька авіакомпанія Lufthansa, найбільший авіаперевізник Європи, заявила у п'ятницю, що продовжить заборону на всі польоти до материкового Китаю через спалах нового коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SZ, про це авіаконцерн заявив у п’ятницю.
Lufthansa Group вирішила скасувати рейси Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines з та до Пекіна і Шанхая до кінця зимового розкладу 28 березня. Раніше ці рейси були скасовані тільки до 29 лютого.
За іншими напрямками на материковій частині Китаю (Нанкін, Шеньяні та Ціндао) Lufthansa припинила польоти до кінця березня раніше.
Через млявий попит окремі рейси в Гонконг тепер будуть скасовані. Раніше на цьому напрямку курсували 19 щотижневих рейсів. SWISS використовуватимуть менші літаки на своїх рейсах до Гонконгу в березні.
За останніми даними, від китайського коронавірусу Covid-19 померло 1 383 особи. Водночас успішно завершили лікування 6886 людей.