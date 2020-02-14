Крупнейший авиаперевозчик Европы продолжил остановку полетов в Китай

Немецкая авиакомпания Lufthansa, крупнейший авиаперевозчик Европы, заявила в пятницу, что продлит запрет на все полеты в материковый Китай из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SZ, об этом авиаконцерн заявил в пятницу.

Lufthansa Group решила отменить рейсы Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines с и в Пекин и Шанхай до конца зимнего расписания 28 марта. Ранее эти рейсы были отменены только до 29 февраля.

По другим направлениям на материковой части Китая (Нанкин, Шэньяне и Циндао) Lufthansa прекратила полеты до конца марта ранее.

В связи со слабым спросом отдельные рейсы в Гонконг теперь будут отменены. Ранее на этом направлении курсировали 19 еженедельных рейсов. SWISS использовать меньшие самолеты на своих рейсах в Гонконг в марте.

По последним данным, от китайского коронавируса Covid-19 умерло 1383 человека. В то же время успешно завершили лечение 6886 человек.