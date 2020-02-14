В ЄС активізують підготовку до боротьби з коронавірусом

Міністри охорони здоров'я країн Європейського союзу домовилися прискорити підготовку і організувати скоординовані заходи, щоб запобігти подальшому поширенню по всій Європі вірусу, що з'явився в Китаї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На екстреній нараді в Брюсселі офіційні особи з 27 країн блоку заявили про необхідність ретельного планування, щоб уникнути можливої нестачі медикаментів або захисного обладнання під час спалаху, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала загрозою для глобальної охорони здоров'я.

Цей спалах вразив понад 60 000 людей у всьому світі, загинули майже 1400, причому 99% випадків захворювання припадає на Китай. Експерти вважають, що справжні масштаби спалаху можуть бути вищими.

В даний час від нового коронавірусу померло більше людей, ніж під час спалаху атипової пневмонії в 2002-2003 роках, але до цих пір в Європі не було зареєстровано жодного випадку смерті, а на континенті зареєстровано лише 46 підтверджених випадків захворювання.

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"Ми будемо зберігати пильність, і якщо ситуація зміниться, ми активізуємо нашу роботу", - заявила єврокомісар з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Міністри заявили, що раннє виявлення і заходи попередження — особливо в пунктах в'їзду, таких як аеропорти — є ключовими. Міністр охорони Здоров'я Франції Аньєс Бузін заявила, що ЄС також повинен зберігати пильність у разі, якщо спалах хвороби завдасть шкоди виробництву фармацевтичних препаратів в Китаї, що призведе до можливого дефіциту медичних препаратів. Вона закликала ЄС розпочати розробку спільного плану закупівель медичного обладнання.

"Фрагментація зусиль зробить нас усіх разом більш вразливими. Єдність з нашого боку також підтримала б зусилля Китаю щодо стримування вірусу і пом'якшення будь-якої подальшої передачі в ЄС", - сказала Кіріакідес.

На питання, чи може ЄС закрити для в’їзду шенгенську зону у разі розгортання епідемії, міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош відповів, що блок дійсно може піти на це.

" Якщо це означає закриття кордонів, ми обговоримо це", - сказав він.

Однак за словами Кіріакідес, нинішній спалах не вимагає таких радикальних заходів.