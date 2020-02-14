Парламентський комітет асоціації Грузія-ЄС вперше провалив спільну заяву

Вперше за шість років на парламентському комітеті з питань асоціації Грузії з ЄС не було ухвалено спільну декларацію про подальші плани співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Причиною став конфлікт між правлячою "Грузинської мрії" і опозицією з внутрішньополітичних питань.

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Традиційно комітет приймає спільну декларацію з досягненням Грузії за минулий рік і видає рекомендації, за якими напрямками грузинській владі слід працювати в наступному році.

Однак цьогоріч опозиційні депутати "Національного руху" і "Європейської Грузії" наполягли на появі в тексті декларації згадок про небезпечні кроки влад. Зокрема, вони хотіли, аби у тексті згадали про нещодавно ув’язненого опозиційного лідера Гігі Угулаву, утиски владою ЗМІ та загрози від неформального правління Бідзіни Іванішвілі для країни і демократії.

У відповідь депутати "Грузинської мрії" запропонували свої поправки, в яких пропонували засудити агресивний тон опозиції і заклики повалити владу під час червневих акцій протестів. Вони також наполягали на відображенні в декларації неконструктивної поведінки опозиції в процесі переговорів щодо поліпшення виборчої системи.

"Це перший випадок за час існування парламентського комітету з асоціації Грузії з ЄС… Неприйняття декларації - політичний месидж, який свідчить про те, що оцінки європарламентарів і наші вже дуже розходяться. І європарламентарі більш строго і більш критично оцінюють існуючу реальність в нашій країні, ніж грузинська правляча сила", - прокоментував Вано Чхиквадзе, менеджер програми з євроінтеграції фонду "Відкрите суспільство - Грузія".

У березні Грузію відвідає делегація європарламентарів. Вона підготує доповідь за підсумками візиту, яку на пленарній сесії розгляне Європарламент.

Нагадаємо, днями ключові депутати Європарламенту, які опікуються відносинами між Грузією та ЄС, оприлюднили жорстку заяву стосовно ув’язнення одного з опозиційних грузинських лідерів Гіги Угулави.