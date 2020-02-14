Парламентский комитет ассоциации Грузия-ЕС впервые провалил совместное заявление

Впервые за шесть лет на парламентском комитете по вопросам ассоциации Грузии с ЕС не была принята совместная декларация о дальнейших планах сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Причиной стал конфликт между правящей "Грузинской мечты" и оппозицией по внутриполитическим вопросам.

Традиционно комитет принимает совместную декларацию с достижениями Грузии за прошлый год и выдает рекомендации, по каким направлениям грузинской власти следует работать в следующем году.

Однако в этом году оппозиционные депутаты "Национального движения" и "Европейской Грузии" настояли на появлении в тексте декларации упоминаний об опасных шагах властей. В частности, они хотели, чтобы в тексте упомянули недавно заключенного оппозиционного лидера Гиги Угулаву, притеснения властью СМИ и угрозы неформального правления Бидзины Иванишвили для страны и демократии.

В ответ депутаты "Грузинской мечты" предложили свои поправки, в которых предлагали осудить агрессивный тон оппозиции и призывы свергнуть власть во время июньских акций протеста. Они также настаивали на отражении в декларации неконструктивного поведения оппозиции в процессе переговоров по улучшению избирательной системы.

"Это первый случай за время существования парламентского комитета по ассоциации Грузии с ЕС... Неприятие декларации - политический месседж, который свидетельствует о том, что оценки европарламентариев и наши сильно расходятся. И европарламентарии более строго и более критично оценивают существующую реальность в нашей стране, чем грузинская правящая сила ", - прокомментировал Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда" Открытое общество - Грузия ".

В марте Грузию посетит делегация европарламентариев. Она подготовит доклад по итогам визита, которую на пленарной сессии рассмотрит Европарламент.

Напомним, на днях ключевые депутаты Европарламента, которые занимаются отношениями между Грузией и ЕС, обнародовали жесткое заявление относительно заключения одного из оппозиционных грузинских лидеров Гиги Угулавы.