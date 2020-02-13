Ув’язнення опозиційного лідера Грузії розкритикували в Європарламенті

Ключові депутати Європарламенту, які опікуються відносинами між Грузією та ЄС, оприлюднили жорстку заяву стосовно ув’язнення одного з опозиційних грузинських лідерів Гіги Угулави.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європарламентарі наголосили, що незалежна і неупереджена судова система, яка користується довірою суспільства, є важливою опорою будь-якої демократії, а також є частиною зобов'язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

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"На жаль, рішення Верховного суду у справі Угулави піднімає питання процедури, строків і мотивації рішення. Воно також посилює напруженість у і без того складних політичних умовах в Грузії", - розкритикували рішення депутати.

"Продовження діалогу між парламентською більшістю і опозицією має життєво важливе значення для досягнення консенсусу з виборчої реформи, яка б найкращим чином відображала волю грузинського народу", - додали європарламентарі.

Критичну заяву підписали голова комітету у закордонних справах Європарламенту Девід МакАллістер, глава делегації в комітеті парламентської асоціації ЄС-Грузія Марина Кальюранд і постійний доповідач щодо Грузії комітету у закордонних справах Свен Міксер.

Нагадаємо, у Єврокомісії, реагуючи на ув’язнення Угулави, нагадали Грузії про верховенство права і важливість незалежності судових органів.

Гігі Угулава, опозиційний політик і один з лідерів партії "Європейська Грузія", 10 лютого був засуджений Верховним судом Грузії до трьох років і двох місяців в'язниці.

Його визнали винним у тому, що, будучи мером столиці в 2011-2012 роках, він розтратив близько 50 мільйонів ларі з Фонду розвитку Тбілісі.