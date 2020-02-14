США скасують візи для громадян Хорватії до кінця року
Сполучені Штати скасують візовий режим для громадян Хорватії до кінця поточного року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман.
"Візи повинні бути скасовані до кінця року, і дві країни підпишуть угоду про уникнення подвійного оподаткування. Ми виконали всі умови, і це питання часу. Це в інтересах як хорватських, так і американських бізнесменів", - йдеться в повідомленні хорватського уряду в Twitter.
Ministar @MVEP_hr @grlicradman: 🇺🇸 bi trebale do kraja godine Hrvatima ukinuti vize, a dvije zemlje potpisati sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Sve smo uvjete ispunili i to je pitanje trenutka. Ovo je u interesu i hrvatskih i američkih gospodarstvenika. pic.twitter.com/PfsMOYvR6h— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) February 14, 2020
Грліч-Радман сьогодні зустрівся з Держсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенської конференції з безпеки і вже після зустрічі зробив заяву про майбутній безвізовий режим.
Хорватія, Румунія, Болгарія та Кіпр є єдиними членами ЄС, яким США ще не скасували візи. Польща була виключена з візового режиму в кінці минулого року.