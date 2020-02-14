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США скасують візи для громадян Хорватії до кінця року

П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:51

Сполучені Штати скасують візовий режим для громадян Хорватії до кінця поточного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман.

"Візи повинні бути скасовані до кінця року, і дві країни підпишуть угоду про уникнення подвійного оподаткування. Ми виконали всі умови, і це питання часу. Це в інтересах як хорватських, так і американських бізнесменів", - йдеться в повідомленні хорватського уряду в Twitter.

Грліч-Радман сьогодні зустрівся з Держсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенської конференції з безпеки і вже після зустрічі зробив заяву про майбутній безвізовий режим.

Хорватія, Румунія, Болгарія та Кіпр є єдиними членами ЄС, яким США ще не скасували візи. Польща була виключена з візового режиму в кінці минулого року.

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