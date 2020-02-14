США отменят визы для граждан Хорватии до конца года
Соединенные Штаты отменят визовый режим для граждан Хорватии до конца текущего года.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.
"Визы должны быть отменены до конца года, и две страны подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения. Мы выполнили все условия, и это вопрос времени. Это в интересах как хорватских, так и американских бизнесменов", - говорится в сообщении хорватского правительства в Twitter.
Ministar @MVEP_hr @grlicradman: 🇺🇸 bi trebale do kraja godine Hrvatima ukinuti vize, a dvije zemlje potpisati sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Sve smo uvjete ispunili i to je pitanje trenutka. Ovo je u interesu i hrvatskih i američkih gospodarstvenika. pic.twitter.com/PfsMOYvR6h— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) February 14, 2020
Грлич-Радман сегодня встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности и уже после встречи сделал заявление о будущем безвизовом режиме.
Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр являются единственными членами ЕС, которым США еще не отменили визы. Польша была исключена из визового режима в конце прошлого года.