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США отменят визы для граждан Хорватии до конца года

Пятница, 14 февраля 2020, 15:51

Соединенные Штаты отменят визовый режим для граждан Хорватии до конца текущего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Визы должны быть отменены до конца года, и две страны подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения. Мы выполнили все условия, и это вопрос времени. Это в интересах как хорватских, так и американских бизнесменов", - говорится в сообщении хорватского правительства в Twitter.

Грлич-Радман сегодня встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности и уже после встречи сделал заявление о будущем безвизовом режиме.

Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр являются единственными членами ЕС, которым США еще не отменили визы. Польша была исключена из визового режима в конце прошлого года.

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