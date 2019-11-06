Безвіз зі США для поляків почне діяти 11 листопада
Громадяни Польщі зможуть подорожувати без віз до США з 11 листопада.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24, про це у середу заявив президент Польщі Анджей Дуда після спілкування з послом США.
"Пані посол повідомила мені, що сьогодні у Вашингтоні офіційно буде оголошено, що Польща допущена до безвізової програми та що безвізові мандрівки до Сполучених Штатів терміном до 90 днів з туристичною і бізнесовою метою стануть можливі з 11 листопада цього року, буквально за кілька днів", - сказав президент.
Дуда подякував президентові США Дональду Трампу, який, як він сказав, рік тому пообіцяв, що Польща буде допущена до цієї безвізової програми до кінця його першого терміну.
Нагадаємо, 4 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.
Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.
Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.