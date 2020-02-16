У Північній Македонії звільнили міністра, яка підтримувала стару назву країни
Парламент Північної Македонії проголосував за звільнення міністра праці після того, як вона з'явилася на двох пресконференціях перед великим написом зі старою назвою країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Прем'єр-міністр Олівер Спасовскі, який очолює тимчасовий уряд, рекомендував усунути міністра праці та соціальної політики Рашелу Мізрахі, тому що вона, за його словами, свідомо порушила закони і Конституцію та поставила під загрозу євроатлантичне майбутнє Північній Македонії.
Дебати у парламенті щодо звільнення Мізрахі тривали 5 годин і близько 4 години ранку депутати проголосували за її усунення.
Мізрахі заперечує, що зробила щось не так, заявивши в суботу депутатам, що її попередник в міністерстві не знімав напис з того часу, як Північна Македонія в лютому 2019 року отримала нову назву.
Вона також повідомила, що отримала багато антисемітських реакцій на свої дії. Мізрахі - перша міністр єврейського походження в Північній Македонії.
Мізрахі виступала на фоні старої назви країни на двох пресконференціях. Раніше вона заявляла, що це свідомий крок до виправлення "несправедливості", посилаючись на зміну назви в результаті Преспанської угоди про припинення тривалої суперечки з Грецією.
Попередній міністр праці прикрив стару назву на стіні написом з новою назвою - Республіка Північна Македонія. Мізрахі видалила його виправлення.
Греція виступила з нотою протесту у зв’язку з діями Мізрахі і звинуватила її у порушенні Преспанської угоди.
Консервативна партія ВМРО-ДПМНЄ, яка виступала проти зміни назви країни, рекомендувала Мізрахі на пост міністра.