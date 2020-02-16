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У Північній Македонії звільнили міністра, яка підтримувала стару назву країни

Неділя, 16 лютого 2020, 10:53

Парламент Північної Македонії проголосував за звільнення міністра праці після того, як вона з'явилася на двох пресконференціях перед великим написом зі старою назвою країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Олівер Спасовскі, який очолює тимчасовий уряд, рекомендував усунути міністра праці та соціальної політики Рашелу Мізрахі, тому що вона, за його словами, свідомо порушила закони і Конституцію та поставила під загрозу євроатлантичне майбутнє Північній Македонії.

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Дебати у парламенті щодо звільнення Мізрахі тривали 5 годин і близько 4 години ранку депутати проголосували за її усунення. 

Мізрахі заперечує, що зробила щось не так, заявивши в суботу депутатам, що її попередник в міністерстві не знімав напис з того часу, як Північна Македонія в лютому 2019 року отримала нову назву. 

 

Вона також повідомила, що отримала багато антисемітських реакцій на свої дії. Мізрахі - перша міністр єврейського походження в Північній Македонії.

Мізрахі виступала на фоні старої назви країни на двох пресконференціях. Раніше вона заявляла, що це свідомий крок до виправлення "несправедливості", посилаючись на зміну назви в результаті Преспанської угоди про припинення тривалої суперечки з Грецією.

Попередній міністр праці прикрив стару назву на стіні написом з новою назвою - Республіка Північна Македонія. Мізрахі видалила його виправлення.

Греція виступила з нотою протесту у зв’язку з діями Мізрахі і звинуватила її у порушенні Преспанської угоди.

Консервативна партія ВМРО-ДПМНЄ, яка виступала проти зміни назви країни, рекомендувала Мізрахі на пост міністра. 

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Північна Македонія
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