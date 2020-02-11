Північна Македонія ратифікувала протокол про вступ у НАТО

Парламент Північної Македонії проголосував за ратифікацію протоколу щодо вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розклад голосувань парламенту Північної Македонії.

Законопроєкт про ратифікацію протоколу був єдиним питанням у порядку денному. За документ проголосували 114 депутатів із 116 присутніх, проти голосів не було.

Сьогодні також відбудеться урочиста церемонія підняття прапору НАТО перед будівлею парламенту Північної Македонії

Раніше президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявляв, що процедура ратифікації членства країни в НАТО має завершитися в березні.

12 квітня у Північній Македонії відбудуться дострокові парламентські вибори, тому було вирішено проголосувати ратифікацію до їх проведення.

Слід зазначити, що серед країн НАТО протокол ще не ратифікувала Іспанія, через що Північна Македонія не змогла стати членом НАТО минулого року.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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