В Северной Македонии уволили министра, которая поддерживала старое название страны

Парламент Северной Македонии проголосовал за увольнение министра труда после того, как она появилась на двух пресс-конференциях перед крупной надписью со старым названием страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Оливер Спасовски, который возглавляет временное правительство, рекомендовал отстранить министра труда и социальной политики Рашелу Мизрахи, потому что она, по его словам, сознательно нарушила законы и Конституцию и поставила под угрозу евроатлантическое будущее Северной Македонии.

Дебаты в парламенте по увольнению Мизрахи продолжались 5 часов и около 4 часов утра депутаты проголосовали за ее устранения.

Мизрахи отрицает, что сделала что-то не так, заявив в субботу депутатам, что ее предшественник в министерстве не снимал надпись с тех пор, как Северная Македония в феврале 2019 года получила новое название.

Она также сообщила, что получила много антисемитских реакций на свои действия. Мизрахи - первая министр еврейского происхождения в Северной Македонии.

Мизрахи выступала на фоне старого названия страны на двух пресс-конференциях. Ранее она заявляла, что это сознательный шаг к исправлению "несправедливости", ссылаясь на изменение названия в результате Преспанского соглашения о прекращении длительного спора с Грецией.

Предыдущий министр труда прикрыл старое название на стене надписью с новым названием - Республика Северная Македония. Мизрахи удалила его исправление.

Греция выступила с нотой протеста в связи с действиями Мизрахи и обвинила ее в нарушении Преспанского соглашения.

Консервативная партия ВМРО-ДПМНЕ, которая выступала против изменения названия страны, рекомендовала Мизрахи на пост министра.