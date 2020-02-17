Польща: попереджувальний страйк у всіх шахтах найбільшого гірничого підприємства ЄС

З 6 години ранку розпочався попереджувальний протест шахтарів у всіх шахтах Polska Grupa Górnicza у польській Сілезії. Більше демонстрацій планують провести наприкінці місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Страйк триватиме дві години. Біля шахти "Вуєк" все виглядає як щодня, але поруч - два великі транспаранти з гаслом "акція протесту". У рамках протесту шахтарі не працюватимуть під землею, а зберуться у залі.

PGG і профспілки досі не досягли згоди щодо оплати праці. Суперечка триває з кінця листопада минулого року. Лідери профспілки вимагають підвищення на 12%. Правління відповідає, що будь-які збільшення можуть бути обговорені в середині року, коли будуть відомі фінансові результати компанії за перше півріччя.

Ще одна проблема - невизначене майбутнє шахти "Покуй", де видобуток, на думку гірників, може закінчитися цього року. Вони вказують, що це - результат імпорту з Росії та відмова від законтрактованої сировини з боку енергетичного сектору.

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Правління, в свою чергу, відповідає, що остаточних рішень з цього питання ще не ухвалено. При цьому PGG запевняє, що ніхто не втратить роботу.

Гірники також стурбовані важким становищем всієї галузі.

На 25 лютого було заплановано страйковий референдум. 28 лютого гірники з Сілезії планують провести демонстрацію у Варшаві.

Польські державні компанії більше не ввозитимуть вугілля з-за кордону, оголосив віцепрем'єр Яцек Сасін 4 лютого.

Відомо, що польським компаніям знадобиться близько 3-4 місяців, щоб виконати цю обіцянку.