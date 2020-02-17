Польша: предупредительный протест на всех шахтах крупнейшего горного предприятия ЕС

С 6 утра начался предупредительный протест шахтеров во всех шахтах Polska Grupa Górnicza в польской Силезии. Более демонстраций планируют провести в конце месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Забастовка продлится два часа. У шахты "Вуек" все выглядит как каждый день, но рядом - два больших транспаранта с лозунгом "акция протеста". В рамках протеста шахтеры не будут работать под землей, а соберутся в зале.

PGG и профсоюзы до сих пор не достигли согласия по оплате труда. Спор длится с конца ноября прошлого года. Лидеры профсоюза требуют повышения на 12%. Правление отвечает, что любые увеличения могут быть обсуждены в середине года, когда будут известны финансовые результаты компании за первое полугодие.

Еще одна проблема - неопределенное будущее шахты "Покуй", где добыча, по мнению горняков, может закончиться в этом году. Они указывают, что это - результат импорта из России и отказ от законтрактованного сырья со стороны энергетического сектора.

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Правление, в свою очередь, отвечает, что окончательных решений по этому вопросу еще не принято. При этом PGG уверяет, что никто не потеряет работу.

Горняки также обеспокоены тяжелым положением всей отрасли.

На 25 февраля запланирован забастовочный референдум. 28 февраля горняки планируют провести демонстрацию в Варшаве.

Польские государственные компании больше не будут ввозить уголь из-за рубежа, объявил вице-премьер Яцек Сасин 4 февраля.

Известно, что польским компаниям понадобится около 3-4 месяцев, чтобы выполнить это обещание.