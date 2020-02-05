Польща: гірники оголосили маніфестацію у Варшаві

17 лютого на шахтах і заводах Польської гірничої групи відбудеться двогодинний попереджувальний страйк, а через тиждень - страйковий референдум - вирішили профспілки найбільшої гірничої компанії. Маніфестація гірників у Варшаві запланована на 28 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Рішення про протести ухвалили на засіданні протестно-страйкового штабу в Катовіце, яке зібрало представників 13 провідних профспілкових центрів Польської гірничої групи.

На шахтах ПГГ від п'ятниці діє страйк з вимогою припинити імпорт вугілля з Росії - гірники почали перекривати залізничні колії.

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати цьогоріч на 12% і кращих, ніж запропоновані правлінням, правила виплати щорічної премії (так звана чотирнадцята зарплата) за минулий рік.



Вони також виступають проти - як кажуть - планів щодо "мовчазної ліквідації шахт" і вимагають владнати проблему великих запасів непроданого вугілля. Вони вказують, що це - результат імпорту з Росії та відмова від законтрактованої сировини з боку енергетичного сектору.

Польські державні компанії більше не ввозитимуть вугілля з-за кордону, оголосив віцепрем'єр Яцек Сасін 4 лютого.

Відомо, що польським компаніям знадобиться близько 3-4 місяців, щоб виконати цю обіцянку.