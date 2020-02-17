Сотні мертвих птахів з нез'ясованих причин вкрили шосе в Каталонії

В Каталонії шукають пояснення смерті сотень птахів, які у неділю покрили своїми тілами шосе між містами Таррагона та Салоу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кадри із мертвими птахами, якими виявились шпаки, під час руху по трасі С-31b в Каталонії записав місцевий житель і поділився відео в соцмережах.

Екологічна організація Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC) вважає, що загибель шпаків, можливо, була спричинена хімічним витоком в атмосферу або масовим отруєнням. Екологи також кажуть, що місцеві мешканці розповіли їм про "сильний хімічний запах у повітрі".

Однак поліція висунула інше пояснення, кажучи, що птахи могли загинути внаслідок низького польоту.

Екстрена служба 112 підтвердила, що отримала повідомлення про загиблих птахів на дорозі невдовзі після 17 вечора неділі. Місцеві поліцейські невдовзі приїхали на місце події, щоб забрати мертвих шпаків, а кількох із них доставили до спеціального відділення для подальшого аналізу.