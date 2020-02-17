Сотни мертвых птиц по невыясненным причинам упали на шоссе в Каталонии

В Каталонии ищут объяснение смерти сотен птиц, которые в воскресенье устелили своими телами шоссе между городами Таррагона и Салоу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Кадры с мертвыми птицами, которыми оказались скворцы, во время движения по трассе С-31b в Каталонии записал местный житель и поделился видео в соцсетях.

Экологическая организация Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC) считает, что гибель скворцов, возможно, была вызвана утечкой химических веществ в ​​атмосферу или массовым отравлением. Экологи также говорят, что местные жители рассказали им о "сильном химическом запахе в воздухе".

Однако полиция выдвинула другое объяснение, говоря, что птицы могли погибнуть в результате низкого полета.

Экстренная служба 112 подтвердила, что получила сообщения о погибших птицах на дороге вскоре после 17:00 в воскресенье. Местные полицейские вскоре приехали на место происшествия, чтобы забрать мертвых скворцов, а нескольких из них доставили в специальный отдел для дальнейшего анализа.