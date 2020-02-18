Фермери заблокували дороги в Іспанії, вони проти низьких цін на овочі і фрукти

Фермери блокують дороги у південно-західній частині Іспанії, вимагаючи від уряду дій для забезпечення реалістичної роздрібної ціни на овочі та фрукти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Блокувальники перекрили дороги тракторами та іншими транспортними засобами в основному в регіоні Естремадура, розташованому на межі з Португалією. Вони вийшли на протест на заклик кількох профспілок.

Фото: El Pais

Глава регіональної асоціації молодих фермерів Asaja Анхель Гарсія сказав, що близько 700 тракторів блокують дороги, і закликав усіх робітників зі сфери сільського господарства в Естремадурі до протесту.

Протести, які майже щодня відбуваються по всій Іспанії у зв’язку з високими виробничими затратами і низькими цінами на сільськогосподарську продукцію, є серйозною проблемою для молодого коаліційного уряду на чолі з соціалістами. Адже у той самий час Євросоюз планує скоротити обсяг сільськогосподарських субсидій.

Профспілки і уряд також звинувачують великі мережі супермаркетів в зниженні цін на фрукти та овочі і примусі фермерів продавати свої товари за меншими цінами.

Чиновники галузі заявляють, що загальний дохід фермерських господарств в 2019 році впав на 9%.

Протести відбуваються на тлі переговорів основних фермерських організацій Іспанії з представниками політичних партій та міністерством праці у вівторок. Профспілки зустрілися з урядом минулого тижня, але продовжили свої протести, оскільки не досягли домовленостей про підтримку фермерських господарств.