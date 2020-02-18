Фермеры заблокировали дороги в Испании, они против низких цен на овощи и фрукты

Фермеры блокируют дороги в юго-западной части Испании, требуя от правительства действий для обеспечения реалистичной розничной цены на овощи и фрукты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Блокировщики перекрыли дороги тракторами и другими транспортными средствами в основном в регионе Эстремадура, расположенном на границе с Португалией. Они вышли на протест в ответ на призыв нескольких профсоюзов.

Фото: El Pais

Глава региональной ассоциации молодых фермеров Asaja Анхель Гарсия сказал, что около 700 тракторов блокируют дороги, и призвал всех рабочих из сферы сельского хозяйства в Эстремадуре к протесту.

Протесты, которые почти ежедневно происходят по всей Испании в связи с высокими производственными затратами и низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию, являются серьезной проблемой для молодого коалиционного правительства во главе с социалистами. Ведь в то же время Евросоюз планирует сократить объем сельскохозяйственных субсидий.

Профсоюзы и правительство также обвиняют крупные сети супермаркетов в снижении цен на фрукты и овощи и принуждении фермеров продавать свои товары по меньшим ценам.

Чиновники отрасли заявляют, что общий доход фермерских хозяйств в 2019 году упал на 9%.

Протесты проходят на фоне переговоров основных фермерских организаций Испании с представителями политических партий и министерством труда во вторник. Профсоюзы встретились с правительством на прошлой неделе, но продолжили свои протесты, поскольку не достигли договоренностей о поддержке фермерских хозяйств.