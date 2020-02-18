Новий президент Хорватії склав присягу

У Хорватії, яка головує у Раді ЄС, пройшла інавгурація п’ятого президента Зорана Мілановича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Jutarnji Vijesti.

Церемонія пройшла в офісі президента у Загребі, а не на площі Святого Марка, як це відбувалося зазвичай.

Всього церемонію відвідали 43 гості - найнижче число на сьогоднішній день, висвітлювали ж її 250 представників ЗМІ. Це був перший випадок, коли на президентській інавгурації не були присутні партійні лідери, дипломати і церковні сановники.

Офіційна частина церемонії включала в себе присягу і промову президента.

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Виступаючи на церемонії інавгурації, Міланович сказав, що істина і бажання виборців повинні бути розділені і що вибори - це не спосіб знайти істину, а досягнення мирного компромісу між протилежними бажаннями різних людей.

"Мені здається, що є тільки один правильний шлях, і це повна і активна підтримка урядом академічної та наукової незалежності, незалежності судової влади та засобів масової інформації. Це найсильніший захист від тиранії, тиранії будь-якого роду", - сказав він.

Він підкреслив, що буде не коригуючим, а конструктивним чинником у сферах прямої компетенції або співкомпетенції президента.

Зоран Міланович був обраний у другому турі виборів 5 січня, перемігши чинного президента Колінду Грабар-Кітарович. Він отримав 1 034 389 голосів, а вона 929 488.