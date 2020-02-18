Новый президент Хорватии принес присягу

В Хорватии, которая председательствует в Совете ЕС, прошла инаугурация пятого президента Зорана Милановича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Jutarnji Vijesti.

Церемония прошла в офисе президента в Загребе, а не на площади Святого Марка, как это происходило обычно.

Всего церемонию посетили 43 гостя - самое низкое число на сегодняшний день, освещали же ее 250 представителей СМИ. Это был первый случай, когда на президентской инаугурации не присутствовали партийные лидеры, дипломаты и церковные сановники.

Официальная часть церемонии включала в себя присягу и речь президента.

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Выступая на церемонии инаугурации, Миланович сказал, что истина и желание избирателей должны быть разделены и что выборы - это не способ найти истину, а достижение мирного компромисса между противоположными желаниями разных людей.

"Мне кажется, что есть только один правильный путь, и это полная и активная поддержка правительством академической и научной независимости, независимости судебной власти и средств массовой информации. Это самая сильная защита от тирании, тирании любого рода", - сказал он.

Он подчеркнул, что будет не корректирующим, а конструктивным фактором в сферах компетенции президента.

Зоран Миланович был избран во втором туре выборов 5 января, победив действующего президента Колинду Грабар-Китарович. Он получил 1 034 389 голосов, а она - 929 488.