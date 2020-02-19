Президентка Грузії відреагувала на загострення на Донбасі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України та національного суверенітету. Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розвиток і поділяю емоції українського народу", - заявила вона у своєму Twitter.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані вважає, що останнє загострення біля Золотого руйнує прогрес у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Глибоко стурбований повідомленнями про підтримуваний Росією напад на українські опорні пункти поблизу Золотого сьогодні. Військова ескалація підриває зусилля з мирного врегулювання і руйнує будь-який прогрес у цьому процесі", - заявив дипломат у своєму офіційному каналі в Twitter.

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.