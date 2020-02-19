Президент Грузии отреагировала на обострение на Донбассе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета. Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - заявила она в своем Twitter.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что последнее обострение у Золотого разрушает прогресс в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о поддерживаемом Россией нападении на украинские опорные пункты вблизи Золотого. Военная эскалация подрывает усилия по мирному урегулированию и разрушает любой прогресс в этом процессе", - заявил глава МИД в своем Twitter.

Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Евросоюз обвинил боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.