МЗС Грузії: напад біля Золотого руйнує мирний прогрес

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані вважає, що свіже загострення біля Золотого руйнує будь-який прогрес у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбований повідомленнями про підтримуваний Росією напад на українські опорні пункти поблизу Золотого сьогодні. Військова ескалація підриває зусилля з мирного врегулювання і руйнує будь-який прогрес у цьому процесі", - заявив дипломат у своєму офіційному каналі в Twitter.

Deeply concerned over reports of Russian-backed attack on Ukrainian strongholds near #Zolote today. Military escalation undermine efforts towards peaceful settlement and ruin any progress in this process @MFA_Ukraine @VPrystaiko — David Zalkaliani (@DZalkaliani) February 18, 2020

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз у зв’язку з цим звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.