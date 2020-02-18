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МЗС Грузії: напад біля Золотого руйнує мирний прогрес

Вівторок, 18 лютого 2020, 16:40

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані вважає, що свіже загострення біля Золотого руйнує будь-який прогрес у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбований повідомленнями про підтримуваний Росією напад на українські опорні пункти поблизу Золотого сьогодні. Військова ескалація підриває зусилля з мирного врегулювання і руйнує будь-який прогрес у цьому процесі", - заявив дипломат у своєму офіційному каналі в Twitter.

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз у зв’язку з цим звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.

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Донбас та ОРДЛО Грузія
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