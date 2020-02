МЗС Грузії: напад біля Золотого руйнує мирний прогрес

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані вважає, що свіже загострення біля Золотого руйнує будь-який прогрес у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбований повідомленнями про підтримуваний Росією напад на українські опорні пункти поблизу Золотого сьогодні. Військова ескалація підриває зусилля з мирного врегулювання і руйнує будь-який прогрес у цьому процесі", - заявив дипломат у своєму офіційному каналі в Twitter.

Deeply concerned over reports of Russian-backed attack on Ukrainian strongholds near #Zolote today. Military escalation undermine efforts towards peaceful settlement and ruin any progress in this process @MFA_Ukraine @VPrystaiko