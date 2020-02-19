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Глава МЗС Молдови вибачився за слова про заслуги армії РФ

Середа, 19 лютого 2020, 18:29

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой після хвилі критики попросив пробачення за свої слова про те, що завдяки російській армії вдалося "зупинити кровопролиття" у Придністров'ї.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це він сказав 19 лютого на зустрічі з депутатами Демократичної партії (ДПМ).

"На жаль, мої слова витлумачили неправильно. Моєю помилкою було те, що я не довів свою думку до кінця. Це зайшло так далеко, що ветерани війни на Дністрі відчули себе скривдженими. Користуючись можливістю, я хочу висловити глибоку пошану людям, які боролися, проливали кров на цій війні", - сказав Чокой.

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Скандал довкола глави МЗС Молдови виник після того, як Чокой раніше на пресконференції заявив, що конфлікт 1992 року у Придністров'ї спровокували певні сепаратистські сили, а зупинила кровопролиття армія РФ.

Після цього молдовська опозиція зажадала відставки глави МЗС. Мовляв, він тяжко образив ветеранів війни на Дністрі і осквернив пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність і територіальну цілісність країни. Прорумунські партії зі свого боку оголосили протести.

Президент Ігор Додон став на захист міністра, заявивши, що його неправильно зрозуміли.

Чокой наполягав, що ЗМІ вирвали з контексту і спотворили його заяву, щоб викликати скандал.

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