Глава МИД Молдовы извинился за слова о заслугах армии РФ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой после волны критики попросил прощения за свои слова о том, что благодаря российской армии удалось "остановить кровопролитие" в Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом он сказал 19 февраля на встрече с депутатами Демократической партии (ДПМ).

"К сожалению, мои слова истолковали неправильно. Моей ошибкой было то, что я не доказал свою мысль до конца. Это зашло так далеко, что ветераны войны на Днестре почувствовали себя обиженными. Пользуясь возможностью, я хочу выразить глубокое уважение людям, которые боролись, проливали кровь на этой войне ", - сказал Чокой.

Скандал вокруг главы МИД Молдовы возник после того, как Чокой ранее на пресс-конференции заявил, что конфликт 1992 года по Приднестровье спровоцировали определенные сепаратистские силы, а остановила кровопролитие армия РФ.

После этого молдавская оппозиция потребовала отставки главы МИД. Мол, он оскорбил ветеранов войны на Днестре и осквернил память тех, кто отдал жизнь за независимость и территориальную целостность страны. Прорумынские партии со своей стороны объявили протесты.

Президент Игорь Додон стал на защиту министра, заявив, что его неправильно поняли.

Чокой настаивал, что СМИ вырвали из контекста и исказили его заявление, чтобы вызвать скандал.