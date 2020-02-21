Президентка Швейцарії запросила на ювілей людей, які народилися з нею в один день

Президентці Швейцарії Сімонетті Соммарузі 14 травня виповнюється 60 років, і вона планує влаштувати вечірку, запросивши всіх співгромадян, які народилися з нею в один день і рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У 1960 році - в рік народження Соммаруги - в Швейцарії народилося 94 372 дитини, що означає, що середня максимальна кількість запрошених складе 258 осіб.

Соммаруга при цьому не виключає зловживань з боку гостей, тому просить потенційних учасників свята представити копію свого паспорта, зареєструвавшись на президентському сайті.

"Я була б рада отримати вашу реєстрацію на мій день народження", - написала Соммаруга в Twitter у четвер.

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Президентка поки тримає місце проведення свята в таємниці. Вона тільки зазначила, що це буде "в районі Берна" - швейцарської столиці.

Посада президента Швейцарії - це значною мірою церемоніальна роль, яка щорічно обертається між провідними політичними партіями.

Соммаруга, член Соціалістичної партії, яка вже обіймала посаду президента в 2015 році, вступила на посаду 1 січня і оголосила новорічне звернення з місцевої пекарні.