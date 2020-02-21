Президент Швейцарии пригласила на юбилей людей, родившихся с ней в один день

Президенту Швейцарии Симонетте Соммаруге 14 мая исполняется 60 лет, и она планирует устроить вечеринку, пригласив всех сограждан, родившихся с ней в один день и год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В 1960 году – в год рождения Соммаруги – в Швейцарии родилось 94 372 ребенка, это означает, что среднее максимальное количество приглашенных составит 258 человек.

Соммаруга при этом не исключает злоупотреблений со стороны гостей, поэтому просит потенциальных участников праздника представить копию своего паспорта, зарегистрировавшись на президентском сайте.

"Я была бы рада, чтобы вы прошли регистрацию на мой день рождения", – написала Соммаруга в Twitter в четверг.

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Президент пока держит место проведения праздника в тайне. Она только отметила, что это будет "в районе Берна" – швейцарской столицы.

Должность президента Швейцарии – это в значительной степени церемониальная роль, которую ежегодно занимают представители ведущих политических партий.

Соммаруга, член Социалистической партии, которая уже занимала пост президента в 2015 году, вступила в должность 1 января и записала новогоднее обращение в местной пекарне.