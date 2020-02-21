Норвегія: двоє німецьких туристів загинули під лавиною на Шпіцбергені

Двоє громадян Німеччини загинули під сніговою лавиною біля льодовика на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, який розташований за більш ніж в 800 кілометрів на північ від норвезького материка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

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У четвер по обіді стало відомо про зникнення двох німецьких туристів, які брали участь в організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant турі. Вони пропали безвісти біля льодовика Фрітьоф.

Льодовик розташований неподалік від Баренцбурга, російського вугледобувного міста. Відповідно до договору 1920 року Норвегія має суверенітетом над архіпелагом, але інші країни, що підписали документ, мають право експлуатувати його природні ресурси.

Баренцбург, другий за величиною населений пункт Шпіцбергена, має 435 жителів. В основному там проживають росіяни й українці.