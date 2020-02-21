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Норвегия: двое немецких туристов погибли под лавиной на Шпицбергене

Пятница, 21 февраля 2020, 15:10

Двое граждан Германии погибли под снежной лавиной около ледника на норвежском архипелаге Шпицберген, который расположен в более чем 800 километрах к северу от норвежского материка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

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В четверг после обеда стало известно об исчезновении двух немецких туристов, которые принимали участие в организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant туре. Они пропали без вести около ледника Фритьоф.

Ледник расположен неподалеку от Баренцбурга, российского угледобывающего города. В соответствии с договором 1920 года Норвегия обладает суверенитетом над архипелагом, но другие страны, подписавшие документ, имеют право эксплуатировать его природные ресурсы.

Баренцбург, второй по величине населенный пункт Шпицбергена, имеет 435 жителей. В основном там проживают русские и украинцы.

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